Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе «Россия — футбольная страна»

Жители региона могут побороться за победу в конкурсе «Россия — футбольная страна». Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, прием заявок на участие продолжается до четвертого февраля.

Конкурс проводится уже в четвертый раз. Сейчас на него поступило уже более четырехсот заявок.

В этом году победители будут определены в восьми номинациях. К примеру, определят лучшие проекты для лиц с ограниченными возможностями здоровья, для женщин и для детей, а также лучшую любительскую лигу и футбольную инициативу. Помимо этого, путем народного голосования определят девятого победителя.

На данный момент от Подмосковья поступило четырнадцать заявок в пяти номинациях.

Призовой фонд конкурса в этом году составляет более семи с половиной миллионов рублей.