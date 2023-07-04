Жители Подмосковья могут принять участие в Международном форуме Kazan Digital Week
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Международный форум Kazan Digital Week пройдет с 20 по 22 сентября в Казани. Мероприятие пройдет в онлайн- и офлайн-форматах. В нем примут участие ученые, эксперты, представители ведомств и бизнеса, разработчики.
В рамках форума пройдут панельные дискуссии, тематические сессии, круглые столы, выставка высокотехнологических разработок, программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов, действующих образцов техники и оборудования, технические визиты и мастер-классы.
К участию приглашаются производители и пользователи цифровых технологий, программного обеспечения, высокотехнологичной продукции.