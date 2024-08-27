Жители Подмосковья могут принять участие в межрегиональном поэтическом конкурсе

Жители Подмосковья могут принять участие в Московском межрегиональном поэтическом конкурсе «Россия — земля моя!», который проводит Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы совместно с Молодежной комиссией Московского координационного совета региональных землячеств при Правительстве Москвы.

В конкурсе могут принять участие профессиональные и начинающие авторы в возрасте от 14 до 35 лет из любого региона. Для этого нужно до 15 октября подать заявку на сайте проекта.

Итоги конкурса подведут в ноябре. Победителей определят в шести номинациях: «Военная лирика», «Философская лирика», «Любовная лирика», «Пейзажная лирика», «Гражданская лирика», «Юное дарование». Также введена специальная номинация «Чтецы».

Лучшие работы будут включены в специально изданный поэтический сборник. Победителей пригласят в столицу на финальный гала-концерт для вручения ценных призов.