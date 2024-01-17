Жители Подмосковья могут принять участие в онлайн-игре «Январский гром»

Жители Подмосковье в возрасте от 14 лет могут принять участие в Международной исторической интеллектуальной игре «Январский гром», которую организуют «Волонтеры Победы» и Комитет по молодежной политике Ленинградской области.

Игра пройдет 27 января в онлайн-формате. Она посвящена подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда. Материалы включают вопросы, основанные на известных фактах об операции по снятию блокады Ленинграда, и сведения о восстановлении города.

Для участия в игре нужно предварительно записаться. Сделать это можно на сайте проекта.