Жители Подмосковья могут принять участие в проекте «Голоса страны»

В марте 2024 года на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ пройдет проект «Голоса страны» под художественным руководством К. Ю.Богомолова. В рамках проекта планируется создание 12 документальных моноспектаклей о людях, повседневная работа которых ежедневно меняет страну к лучшему.

Цель проекта — показать, что каждый может быть настоящим героем и каждая жизнь важна и ценна.

Граждане России старше 18 лет могут оставить заявку на сайте проекта голоса-страны.рф, рассказав историю из своей жизни. По итогам отбора в конце декабря будут определены 12 историй, которые войдут в программу проекта. Прием заявок осуществляется до 20 декабря года.

Подробная информация размещена на официальном сайте проекта.