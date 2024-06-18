Жители Подмосковья могут принять участие в программе «Юнармия АРТ»

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» нацпроекта «Образование» в период с 25-26 сентября по 15-16 октября проводит дополнительную общеразвивающую программу творческой направленности «Юнармия АРТ».

Программа будет организована на базе Международного детского центра «Артек».

К участию в конкурсном отборе на добровольной основе допускаются участники Движения в возрасте от 11 до 17 лет, имеющие высокие результаты в конкурсах и мероприятиях вокально-музыкальной, хореографической, декоративно-прикладной и художественной деятельности.

Подтверждением участия в Движении является индивидуальный номер участника ВВПОД «Юнармия», генерируемый АИС «Юнармия» и имеющий статус «Актив».

Подать заявку на участие в отборе можно до 17 июля. Результаты отбора будут опубликованы на официальном сайте Движения 12 августа.