Жители Подмосковья могут принять участие во всероссийском конкурсе «Дорогой жизни названа»
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Жители Подмосковья могут принять участие во всероссийском открытом дистанционном конкурсе «Дорогой жизни названа!», который посвящен Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Конкурс пройдет в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу». Его основная цель — сохранение исторической памяти о том периоде, когда многочисленные жертвы одних смогли подарить жизни другим.
К участию в конкурсе приглашаются граждане всех стран мира, одаренные дети, подростки, творческая молодежь и взрослые. Жюри будет оценивать участников по творческим номинациям, включающим в себя вокал, танцы, а также разговорный жанр.
Заявку необходимо направить до 27 января на электронный адрес: aragorn-studio@mail.ru. Более подробно ознакомиться с условиями участия можно по ссылке.