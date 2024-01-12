Жители Подмосковья могут принять участие во всероссийском конкурсе «Дорогой жизни названа»

Жители Подмосковья могут принять участие во всероссийском открытом дистанционном конкурсе «Дорогой жизни названа!», который посвящен Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Конкурс пройдет в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу». Его основная цель — сохранение исторической памяти о том периоде, когда многочисленные жертвы одних смогли подарить жизни другим.

К участию в конкурсе приглашаются граждане всех стран мира, одаренные дети, подростки, творческая молодежь и взрослые. Жюри будет оценивать участников по творческим номинациям, включающим в себя вокал, танцы, а также разговорный жанр.

Заявку необходимо направить до 27 января на электронный адрес: aragorn-studio@mail.ru. Более подробно ознакомиться с условиями участия можно по ссылке.