Жители Подмосковья смогут посетить летний фестиваль Дениса Мацуева, который стартовал в Суздале

В Суздале стартовал летний фестиваль Дениса Мацуева, в рамках которого в белокаменном Кремле уже выступили народный артист России Денис Мацуев, звезда мировой оперной сцены, заслуженная артистка России Аида Гарифуллина и Госоркестр России имени Е. Ф. Светланова под управлением Александра Сладковского. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

Так, посетителям исполнили Славянский марш и увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта» Чайковского, пьесы из цикла Чайковского «Времена года» и другие музыкальные произведения.

«Для нас это пик любви к месту. Это наша юность и наше музыкальное воспитание. Мы уже более 30 лет проводим школу «Новые имена» в Суздале. Именно здесь должна звучать настоящая академическая музыка», – сказал Мацуев.

Полномочный представитель Президента РФ Игорь Щеголев подчеркнул, что подобные культурные проекты помогают сплотить общество, укрепить сотрудничество и партнерства между странами, регионами, коллективами, а также сохранить традиции.

«Владимирская земля очень творческая. У нас на этих выходных проходит сразу три музыкальных фестиваля: «ДжазМост» в Муроме, фестиваль бардовской песни «Русский характер» в Вязниках и здесь – Летний фестиваль Дениса Мацуева», – отметил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Мероприятие будет проходить до 5 июля, для гостей подготовят концерты с участием ведущих российских музыкальных коллективов. Его организовали под патронатом Игоря Щеголева и Александра Авдеева при поддержке Министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив. Узнать другие подробности можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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