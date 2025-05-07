Жители Подмосковья смогут посмотреть трансляцию митинга-концерта «Одна страна — одна Победа!»
Жители Подмосковья увидят трансляцию концерта «Одна страна — одна Победа!»
Фото: [пресс-служба митинг-концерта]
Жители Московской области смогут посмотреть трансляцию митинга-концерта «Одна страна — одна Победа!», который проведут на территории Ленинградской области в Ивангороде в честь годовщины 80-летия Великой победы в Великой Отечественной войне. Об этом в своих социальных сетях сообщает ГСУ СК России по Московской области.
Трансляция будет доступна в пятницу, 9 мая, с 17:00. Присоединиться к мероприятию можно будет здесь. Кроме того, для участия можно отсканировать QR-код, размещенный на изображении.
Концерт организует Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) при поддержке Следственного комитета Российской Федерации.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с представителями ветеранских организаций в преддверии Дня Победы.
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