Жители Подмосковья смогут принять участие в конкурсе «Это у нас семейное»

Жители Подмосковья могут принять участие во втором сезоне проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – в конкурсе «Это у нас семейное», оставить заявку для этого можно до 14 сентября 2025 года в 23:59 мск на сайте этосемейное.рф . Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Ожидается, что в конкурсе примут участие более 7 тыс. жителей региона, всего – сотни тысяч россиян. Они будут бороться за 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий (для победителей) и семейные путешествия (для финалистов). Заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова подчеркнула, что участников «ожидает увлекательное, познавательное и классное приключение всей семьей». Принять участие могут граждане России и Абхазии.

Проект является частью национального проекта «Семья», в первом сезоне приняли участие более 587,2 тыс. человек из свыше 102,7 тыс. семейных команд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 0+