Жители подмосковного поселка написали жалобу в полицию на продюсера Устинова

Жители подмосковного элитного поселка Милорадово в Московской области пожаловались на актера и продюсера Руслана Устинова в связи с постоянным звучанием из его дома матерных песен. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что сам Устинов не хочет обсуждать с соседями тему своих музыкальных предпочтений, а не согласных с ним всячески оскорбляет и посылает. Одна из таких перепалок была снята на видео в прошлом месяце. Соседи утверждают, что ситуация с тех пор никак не разрешилась, из-за чего им пришлось написать заявления в полицию и прокуратуру.

Отмечается, что для продюсера это уже не первый конфликт с соседями. Около двух лет назад он выстрелил в ногу одному из них, за что его приговорили к исправительным работам.