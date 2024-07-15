Жители Солнечногорска сыграют с легендами футбола

Жители Солнечногорска в эти выходные сыграют с легендами футбола, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области. Матч пройдет в рамках губернаторского проекта «Выходи во двор».

Местом проведения игры станет стадион «Металлург». В команду легенд футбола войдут Егор Титов, Евгений Алдонин, Александр Ширко и другие именитые спортсмены.

Перед игрой легенды футбола проведут разминку и мастер-классы для юных спортсменов городского округа. Также в рамках матча зрителей ждет розыгрыш призов.