Жители Талдома смогли посмотреть фильм под открытым небом

Бесплатный показ фильма «Непослушник — 2» состоялся в парке Победы в подмосковном Талдоме. Под открытым небом собралось множество желающих насладиться киноискусством.

Зрители всех возрастов, от детей до старшего поколения, собрались вместе. Отмечается, что показ был абсолютно бесплатным.

Атмосфера в парке была настолько уютной, что каждый зритель мог погрузиться в мир кино и забыть о повседневных заботах. Под звездным небом и приятной прохладой летнего вечера зрители наслаждались сюжетом фильма.