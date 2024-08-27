Жителям и гостям Подмосковья пообещали бесплатную раздачу мороженого на празднике спорта в Ногинске

Завтра в Ногинске пройдет финальный матч Кубка Московской области по футболу, в нем будут состязаться ногинская команда «Красное Знамя» и «Металлург» из города Видное. Гостей мероприятия ждут различные активности. Об этом сообщили в администрации Богородского округа.

«До начала встречи будет организованы игры с аниматорами, а гример аквагрима сможет нарисовать любой рисунок на тематику футбола. Вас ждут бесплатные раздачи мороженого и воды», — говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что соревнования проведет областная федерация футбола, поддержку в этом ей окажет Министерство физической культуры и спорта Московской области». Футбольные клубы будут поддерживать в рамках региональной государственной программы «Спорт Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».