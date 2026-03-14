Жителям Подмосковья предложили поучаствовать во всероссийском детском театральном фестивале «Табуретка»

Детские и юношеские театральные коллективы Подмосковья могут принять участие во Всероссийском детском театрально-поэтическом фестивале «Табуретка».

Организаторы мероприятия — Ассоциация содействия разработке и реализации культурных, благотворительных и образовательных программ «Проект «Культура» и Санкт-Петербургский общественный благотворительный фонд друзей музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме. Поддержку проекту оказывают Комитет по культуре и Комитет по образованию Санкт-Петербурга.

К участию в фестивале приглашаются детские и юношеские театральные коллективы любого направления (музыкальные, драматические, кукольные и т.д.). Возраст участников коллектива – до 18 лет включительно.

Подать заявку на участие можно здесь с 1 марта по 1 июля. Отборочный тур пройдет с 1 мая по 1 августа, финал — осенью в Санкт-Петербурге.

Подробная информация об условиях участия в фестивале представлена здесь.