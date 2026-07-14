Смертельный спуск: турист погиб на водной горке на глазах у жены и детей

Отпуск на солнечной Ибице обернулся трагедией: 64-летний британский турист скатился с водной горки в отеле на курорте Кала Тарида и не выжил на глазах у своей жены и детей. Об этом сообщает Daily Mail.

Персонал отеля вытащил пострадавшего из воды и немедленно начал реанимацию, включая использование дефибриллятора. Медики боролись за жизнь туриста несколько минут, но все попытки оказались безуспешными — врачи констатировали смерть на месте. Полиция, прибывшая на вызов, осмотрела тело и не обнаружила видимых травм или следов удара, что исключает версию о падении или столкновении.

Сейчас правоохранители выясняют точную причину гибели. Предположительно, у мужчины могла остановиться сердечно-сосудистая система из-за резкого перепада температур или скрытого заболевания, которое проявилось во время активного отдыха. Отель уже принес соболезнования семье, а местные власти проверяют исправность аттракциона, хотя, по предварительным данным, горка была в порядке.

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