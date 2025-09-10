Жителям Подмосковья рассказали, когда завершится прием заявок на участие в конкурсе «Это у нас семейное»

Жители Подмосковья могут подать заявку на участие во втором сезоне проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – в конкурсе «Это у нас семейное» до 14 сентября 2025 года в 23:59 мск. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Сделать это можно на сайте этосемейное.рф. В рамках заседания Наблюдательного совета конкурса Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко отметил, что первый сезон проекта прошел успешно – в нем приняли участие 600 тыс. россиян.

«В прошлом сезоне Наблюдательный совет принял решение и призовые сертификаты получили 32 семейные команды. Из них 15 уже купили квартиры, четыре приобрели дома, пять – большие земельные участки и восемь – оплатили первоначальные взносы на приобретение жилья или закрыли ипотеку. Финалисты съездили в семейное путешествие», – отметил он.

По поручению президента России Владимира Путина конкурс проводится ежегодно. Главными призами станут 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия – для финалистов. Принять участие в нем могут граждане России и Абхазии. В составе семейной команды обязательно должен быть участник в возрасте от 5 до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации.

Конкурс «Это у нас семейное» является самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей», в 2025 году он стал частью национального проекта «Семья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 0+