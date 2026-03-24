Жителям Подмосковья рассказали о юбилейном концерте «Юта: 25 лет на сцене»

В среду, 25 марта, заслуженная артистка России Юта даст юбилейный концерт «Юта: 25 лет на сцене» в Государственном Кремлевском дворце, она отметит 25-летие творческой деятельности в сопровождении симфонического оркестра и легендарного Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

Зрители смогут услышать знаменитые хиты в сопровождении симфонического оркестра. Кроме того, перед ними выступит ансамбль песни и пляски имени Александрова. Среди песен артистки — композиция «За жизнь», которая получила негласный статус гимна специальной военной операции. Ее клип на песню «Струна», посвященный командиру морской пехоты с одноименным позывным, собрал более 20 млн просмотров.

Певица создала 12 сольных альбомов, стала автором музыки к более чем 40 фильмам и сериалам (включая культовые «Солдаты»). В 2022 году Указом Президента РФ ей было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

