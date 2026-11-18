Ученые из Пенсильванского университета выяснили, что ожирение в раннем возрасте способно надолго нарушить работу иммунной системы. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Immunology .

В экспериментах на молодых мышах, получавших рацион с высоким содержанием жиров, специалисты зафиксировали нарушение созревания Т-клеток, участвующих в формировании иммунного ответа. В результате после вакцинации организм животных вырабатывал более слабую реакцию, а способность формировать длительную защиту от инфекций снижалась.

Исследователи связали эти изменения со снижением активности гена A20, регулирующего работу иммунной системы. При нарушении его активности созревание иммунных клеток происходило неправильно, что могло влиять на формирование иммунной памяти.

Данные на животных ученые сопоставили с анализом клеток пяти пациентов с редким генетическим нарушением, затрагивающим ген A20. У них также обнаружили дефицит определенных иммунных клеток.

Авторы предполагают, что питание и метаболическое состояние в раннем возрасте могут влиять на иммунитет дольше, чем считалось ранее. При этом результаты получены главным образом в экспериментах на мышах, поэтому переносить выводы на людей напрямую нельзя.

Ранее сообщалось о том, что ученые превратили лопух в чай для иммунитета.