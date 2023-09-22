Жителям Подмосковья рассказали о предстоящей выставке «Россия»

В ноябре в Москве начнется проведение Международной выставки-форума «Россия», сообщили в пресс-службе Правительства Московской области со ссылкой на АНО «Дирекция выставки достижений «Россия». Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Мероприятие состоится на территории ВДНХ. Участие в нем примут все регионы страны, федеральные органы исполнительной власти, корпорации и делегации зарубежных стран. В ходе выставки будут продемонстрированы достижения России в области промышленности, энергетики, транспорта и других отраслях экономики. Для посетителей подготовят развлекательную, образовательную и деловую программы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.