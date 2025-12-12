Жителям Подмосковья рассказали о проекте «Тайна Волшебной Мелодии», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Культурно- просветительский проект включает в себя восемь песен и мультипликационных клипов. Музыкальная сказка раскрывает темы дружбы, семейных ценностей, культурных традиций, уважения к знаниям и единства народов.

В создании проекта приняли участие ведущие артисты и детские хоровые коллективы, в том числе финалистка «А-ну-ка, все вместе» Анастасия Иванова, Большой детский хор имени В. С. Попова, хор «Великан».

На сайте проекта мультфильмы и музыка представлены в открытом доступе.