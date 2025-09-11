Жителям Подмосковья рассказали о возможности выиграть 5 млн рублей в рамках конкурса «Это у нас семейное»

Жители Подмосковья могут подать заявку на участие во втором сезоне проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — в конкурсе «Это у нас семейное» до 14 сентября 2025 года в 23:59 мск. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Зарегистрироваться для участия можно на сайте этосемейное.рф. Главными призами станут 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия — для финалистов. Ожидается, что в конкурсе от региона заявки подадут более 7 тыс. жителей, в целом в России — сотни тысяч граждан.

Участниками могут стать граждане России и Абхазии. Отметим, что проект является частью национального проекта «Семья», в первом сезоне приняли участие более 587,2 тыс. человек из свыше 102,7 тыс. семейных команд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

* Возрастное ограничение 0+