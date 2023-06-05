Жителям России рекомендуют «походку самурая» для укрепления мышц и суставов
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По словам тренера Дениса Кокорева, физическое упражнение «походка самурая» способствует укреплению суставов и мышц. Об этом сообщат Life.ru.
Он отметил, что данное упражнение является популярным сегодня и заимствовано из древних боевых искусств.
Тренер подчеркнул, что такие упражнения противопоказаны при наличии травм и заболеваний суставов ног, позвоночника, ожирением и сердечно-сосудистой системы.
Кокорев пояснил, что самое большое влияние «походка самурая» оказывает на икры, внутреннюю и заднюю поверхности бедра. Также упражнение полезно для спины.