Жителям России рекомендуют «походку самурая» для укрепления мышц и суставов

По словам тренера Дениса Кокорева, физическое упражнение «походка самурая» способствует укреплению суставов и мышц. Об этом сообщат Life.ru .

Он отметил, что данное упражнение является популярным сегодня и заимствовано из древних боевых искусств.

Тренер подчеркнул, что такие упражнения противопоказаны при наличии травм и заболеваний суставов ног, позвоночника, ожирением и сердечно-сосудистой системы.

Кокорев пояснил, что самое большое влияние «походка самурая» оказывает на икры, внутреннюю и заднюю поверхности бедра. Также упражнение полезно для спины.