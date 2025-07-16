The Economist: Киев занял 165 место в рейтинге комфортных для жизни городов мира

Специалисты проанализировали 173 города мира, принимая во внимание различные аспекты, включая уровень защищенности, медицинское обслуживание, транспортную инфраструктуру, образовательные учреждения и сферу культуры. Датский Копенгаген продемонстрировал практически наивысший результат в 2025 году — 98 баллов.

Согласно информации от The Economist, Вена заняла второе место в рейтинге, опередив швейцарские Цюрих с Женевой и австралийский Мельбурн.

Фото: [ The Economist ]

Что до столицы Украины, то она заняла «грустное» 165 место, или 9-е с хвоста. Киев расположился аккурат между венесуэльским Каракасом и столицей Папуа-Новой Гвинеи Портом-Морсби.

Замыкает список бангладешская Дакка, ливийский Триполи и сирийский Дамаск.

Ранее сообщалось, что Татьяна Ким заняла 18-е место в списке 50 самых богатых женщин планеты.