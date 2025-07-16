В Сеть выложили карту Москвы с 30 тыс. бесплатных точек Wi‑Fi

В интернете появилась карта Москвы, на которой отмечены 30 тысяч точек доступа к бесплатному Wi-Fi. Это произошло на фоне участившихся в последнее время случаев отключения Сети из-за возможных атак на столицу с воздуха.

В других городах, таких как Самара, Нижний Новгород, Пенза, Оренбург, Тула и Ростов, а также в Чувашии возникли аналогичные точки.

Так, в Самаре операторы связи организовали общедоступные сети Wi-Fi, которые можно использовать бесплатно. Это было сделано на фоне возможных проблем с мобильным интернетом, о чем сообщил в своем аккаунте Михаил Смирнов, занимающий пост главы правительства Самарской области.

В июле 2025 года для жителей Нижнего Новгорода и некоторых других населенных пунктов региона была создана аналогичная карта. Ее опубликовало Министерство цифрового развития и связи Пензенской области.

В Камчатском крае сообщили о запуске новых общедоступных точек доступа к Wi-Fi. В июле правительство Курской области также объявило о своих планах по созданию бесплатных зон Wi-Fi для всех желающих.

В российских регионах периодически вводят ограничения на использование мобильного интернета, особенно после сообщений об угрозе атак беспилотников. По информации проекта «На связи», в июне 2025 года в России было зафиксировано 655 случаев отключения мобильного и домашнего интернета. В мае таких случаев было 69.

Ранее сообщалось, что в Липецкой и Тульской областях отключили мобильный интернет для безопасности.