Жительница Коломны стала финалисткой конкурса «Краса России 2023»

Анастасии 23 года. Она занимается предпринимательством и политикой. Девушка рассказала, что узнала о конкурсе случайно. До этого она никогда не принимала участие в подобных мероприятиях.

В этом году за победу в конкурсе боролись 52 девушки со всей страны. Конкурсные испытания длились две недели. Это время стало для участниц проверкой на стрессоустойчивость.

«Много было моментов на самом деле. Кто-то из девушек пытался экстренно похудеть при помощи аптечных средств, когда прозвучал комментарий про внешность. Конечно, это субъективное мнение. Но все считали себя достойными победы, и мало кто мог здраво воспринимать критику в свой адрес», - рассказала Анастасия.

Финал состязания прошел в Сочи. По его итогам представительница Подмосковья стала обладательницей титула «Краса Центрального федерального округа».