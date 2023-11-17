Жительница Подмосковья организовала баню на Северном полюсе

Жительница подмосковного Пущино Любовь Тергалинская организовала баню на Северном полюсе и была включена в Книгу рекордов России. Об этом сообщает РИАМО.

В ходе работы Клуба путешественников жительница рассказала, что руководит туристической фирмой. В период пандемии бизнес пострадал, и Любовь вместе с супругом решилась на риск. Пара на последние деньги закупила 12 армейских палаток, шатер, мобильную баню и отправилась в путешествие в Арктику на атомном ледоколе «Победа».

Путешествие из Мурманска до Северного полюса заняло 12 дней. В месте назначения супруги установили мобильную баню площадью 22 метра для всех желающих. Некоторые окунулись в воды Северного Ледовитого океана.