Жительница Подмосковья получила две медали на соревнованиях по пожарно-спасательному спорту
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад]
Представительница Подмосковья вошла в число призеров восьмого Чемпионата мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту.
Мероприятие проходит в Саранске. В ходе состязаний жительница Павловского Посада Евгения Шмидт взяла бронзу в подъеме по штурмовой лестнице в окно второго этажа учебной башни.
Кроме того, Евгения получила серебряную медаль в преодолении полосы с препятствиями протяженностью сто метров.
Таким образом, спортсменка стала двукратным призером чемпионата.