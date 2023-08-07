Жительница Подмосковья получила две медали на соревнованиях по пожарно-спасательному спорту

Представительница Подмосковья вошла в число призеров восьмого Чемпионата мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту.

Мероприятие проходит в Саранске. В ходе состязаний жительница Павловского Посада Евгения Шмидт взяла бронзу в подъеме по штурмовой лестнице в окно второго этажа учебной башни.

Кроме того, Евгения получила серебряную медаль в преодолении полосы с препятствиями протяженностью сто метров.

Таким образом, спортсменка стала двукратным призером чемпионата.