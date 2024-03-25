Жительница Подмосковья принимает участие во всероссийском вокальном конкурсе

Жительница Подмосковья Валерия Ковач принимает участие во Всероссийском вокальном конкурсе «Звезда — 2024». Эфир конкурса запускает ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» при поддержке Министерства обороны РФ.

«Звезда» — первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие представители всех 89 регионов России.

Сильнейших вокалистов определяют посредством голосования телезрителей по всей стране и с учетом мнения экспертов. Если участники не проходят в финал по мнению жюри, жители могут поддержать их путем интернет-голосования.

Эфиры и голосования стартуют 6 апреля и будут проходить еженедельно. Победителем конкурса признается не только вокалист, но и регион, который он представляет.

Подробная информация об условиях проведения конкурса представлена на сайте телеканала: зазвезду.рф. Он начнет работу 6 апреля.