Жительница Подмосковья собрала коллекцию из 150 кукол Барби

Страсть к коллекционированию Барби проснулась в Анне с рождением дочери. Жительница поняла, что хочет для своего ребенка красивые и любимые игрушки, которым можно создавать наряды и прически.

В коллекции представлены куклы со всего мира, некоторые из них – очень редкие и дорогостоящие модели, с трудом добытые на аукционах. В числе таких – целая кукольная семья с двумя детьми и лимитированная Барби, которая при нажатии на секретную кнопку вытягивает губы словно для поцелуя. Самые ранние экземпляры были выпущены в 70-х годах прошлого века.

Самой ценной для Анны куклой является игрушка, выпущенная в 1975 году. Она была куплена у российского коллекционера за крупную сумму. Оригинальной одежды у куклы не было, и Анна, найдя фотографию наряда в интернете, заказала точную копию у швеи. Также в коллекции можно увидеть Барби из Индии, уникальную куклу из ограниченной серии Super Size, которая в три раза больше обычной.

«Сейчас ценник на них вырос катастрофически. Образец, который я могла раньше купить за четыре тысячи рублей, дошел уже до 15-20 тысяч рублей», - отметила Анна.

Стоимость некоторых экземпляров превышает 60 тысяч рублей. Такие с годами становятся только дороже, редкие модели жительница хранит в коробках, чтобы они не утратили ценности.

Сейчас цель Анны – достать куклу с лицом актрисы Марго Робби, которая исполнила главную роль в новом фильме «Барби». Модель была выпущена ограниченным тиражом.