Жительница подмосковной Коломны собирается в уникальный велопоход

Алена Чиченина из Коломны готова к старту велозаезда Tour Unite. Смелой девушке в одиночку предстоит преодолеть 2750 километров от Сортавалы до Воронежа.

Велосипедные поездки по российским достопримечательностям Алена совершает уже несколько лет. За это время она посетила немало исторических мест.

Tour Unite - это серия заездов на время, когда по ходу дистанции велосипедисту приходится преодолевать разные типа трасс: асфальтовые, грунтовые, грейдерные.

Новый вызов потребовал не только физической подготовки. Алене очень не хочется сойти с дистанции из-за поломки, поэтому она досконально изучила технические особенности велосипеда.