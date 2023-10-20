Жительница Раменского представит город на всероссийском конкурсе Снегурочек

Жительница Раменского Эльвира Яри будет представлять свой город на всероссийском конкурсе Снегурочек и Дедов Морозов, передает РИАМО. Необычное состязание проходит в Великом Устюге.

Впервые Эльвира примерила образ Снегурочки 14 лет назад, чтобы порадовать своего первого ребенка. Об этом узнали соседи и начали приглашать ее поздравить с праздником уже своих детей.

«Это было просто любимое занятие, чисто от души, а затем хобби переросло в свое дело», - рассказала жительница.

В дальнейшем Эльвира обучилась профессиональной анимации. После этого вокруг нее сформировалась команда аниматоров, и началась профессиональная деятельность. Праздничные программы проводили в Раменском парке.