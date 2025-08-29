Жительница Реутова в возрасте 81 года примет участие в «Добром забеге»

Жительница Реутова Людмила Колобанова, известная как «Железная леди спорта», примет участие в «Добром забеге». Женщине 81 год, и она станет самой возрастной участницей мероприятия.

Колобанова пробежала более 200 марафонов в Москве и Подмосковье и практически всегда занимала первое место в своей возрастной категории.

«Двигаться нужно всегда, в любом возрасте! Ты когда двигаешься, все хорошо — и здоровье лучше, и настроение хорошее», — заявила пенсионерка.

Благотворительный забег состоится 28 сентября в парке Победы на Поклонной горе. Цель мероприятия — поддержать глухих и слабослышащих детей. В нем примут участие свыше 3 тыс. человек.

Мероприятие стартует с забега малышей в возрасте до пяти лет на дистанцию 450 м. После этого пройдет забег детей в возрасте 6-9 лет, а затем — детей в возрасте 10-13 лет.

Для участия в забеге нужно зарегистрироваться на сайте проекта.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о модернизации спортивных объектов в области.