Животворящая трава Уимблдона: шестеро россиян — в четвертом круге

В третий круг главного травяного турнира в мировом теннисе — Уимблдона — вышли семь россиян. Шестеро из них успешно преодолели этот барьер.

Борьбу на турнире Большого шлема продолжат Андрей Рублев, Карен Хачанов, Анастасия Павлюченкова, Мирра Андреева, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова. Выбыла на этой стадии только Камилла Рахимова, в упорнейшей борьбе уступившая Линде Носковой — 6:7, 5:7. В предыдущем раунде она уже совершила маленький подвиг, выбив из турнира пятую ракетку мира Жасмин Паолини.

Хачанов выдержал четырехчасовой триллер

Карен Хачанов провел второй пятисетовый матч подряд. Во втором круге он сломил сопротивление японца Синтаро Мотидзуки, в третьем оказался на грани поражения в матче с португальцем Нуну Боржесом, который вышел на игру с траурной ленточкой в память о погибшем соотечественнике футболисте Диогу Жоте.

В пятом сете Боржес вел со счетом 5:2, но Хачанов сумел спасти матч и вырвал победу на тай-брейке — 7:6, 4:6, 4:6, 6:3, 7:6. После четырехчасового поединка россиянин нашел силы для шутки: «Да матч как матч».

Фото: [ Андрей Рублев/АТР ]

У Андеря Рублева турнирный путь пока складывается без лишнего драматизма. В третьем круге он обыграл француза Адриана Маннарино в трех сетах — 7:5, 6:2, 6:3.

Самсонова разгромила бывшую соотечественницу

Дарья Касаткина, сменившая российское гражданство на австралийское, начинает потихоньку сползать в рейтинге. Людмила Самсонова разгромила бывшую соотечественницу за час 18 минут — 6:2, 6:3.

Для Самсоновой это пятый выход в четвертый круг турниров Большого шлема и второй — на Уимблдоне. До четвертьфинала ТБШ 26-летняя теннисистка еще ни разу не добиралась.

Фото: [ Людмила Самсонова/WTA ]

Анастасия Павлюченкова деловито разобралась с пытающейся вернуться в топ бывшей ракеткой мира, победительницей четырех турниров Большого шлема Наоми Осакой — 3:6, 6:4, 6:4. До этой стадии на Уимблдоне 34-летня россиянка в последний раз доходила в 2016 году, тогда Анастасия завершила турнира в четвертьфинале.

У Мирры Андреевой не было проблем с американкой Хейли Баптист — 6:1, 6:3.

Екатерина Александрова выиграла первый сет у турчанки Зейнел Сонмез (6:3), а во втором заставила понервничать. Россиянка уступала 2:5, затем взяла четыре гейма подряд и вышла подавать на матч, но отдала подачу. На тай-брейке сюрпризов все-таки удалось избежать ­— 7:1.

Что дальше

В четвертом круге самое серьезное испытание ждет Рублева — он сыграет со второй ракеткой мира и чемпионом двух последних Уимблдонов Карлосом Алькарасом. У Хачанова соперник попроще — 109-я ракетка мира поляк Камил Майхржак.

Самсонова встретится с испанкой Джессикой Бузас Манейро (62-й номер рейтинга), Павлюченкова сыграет с британкой Сонай Картал (51-й), Александрова выйдет на корт против швейцарки Белинды Бенчич (сейчас 35-я ракетка мира, несколько лет назад входила в топ-5).

Непростой соперник будет у Мирры Андреевой. Она сыграет с победительницей матча Барбора Крейчикова (Чехия) — Эмма Наварро (США). Опытная чешка занимает 16-е место в рейтинге, но является действующей чемпионкой Уимблдона. Десятая ракетка мира Наварро в прошлом году дошла здесь до четвертьфинала.