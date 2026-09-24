Призер чемпионата мира назвала Трусову лидером сборной России

Призер ЧМ Леонова: «Трусова с запасом является лидером сборной России»

Культура и спорт

Фото: [ФФККР]

Серебряный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова в разговоре с «Матч ТВ» назвала Александру Трусову (Игнатову) актуальным лидером сборной России.

Вернувшаяся к соревнованиям после четырех лет отсутствия Трусова заняла второе место на челленджере Kinoshita Group Cup в Японии и ярко выступила на контрольных прокатах сборной России.

«Я считаю, что на данный момент Саша однозначно является лидером. Она это уже дважды показала. Причем я бы даже сказала, что она с запасом является лидером. Я делаю вывод из прокатов, которые смотрела», — сказала Леонова.

Она отметила, что на этом этапе подготовки большинство фигуристок находятся не в оптимальной форме, а Трусова из-за турнира в Японии начала свою подготовку раньше. Но Леонова, в любом случае, поразилась легкости катания серебряного призера Олимпийских игр в Токио и ее бешеной мотивации.

Ранее контрольным прокатом Трусовой восхитилась олимпийская чемпионка Эмбер Гленн.

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