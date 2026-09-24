Медведи в Сибири и на Дальнем Востоке уйдут в спячку позже обычного

Биолог Чаус: медведи в Сибири и на Дальнем Востоке впадут в спячку в ноябре

Общество

Кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии Стерлитамакского филиала Уфимского университета науки и технологий Борис Чаус в интервью РИА Новости сообщил, что медведи в Сибири и на Дальнем Востоке в 2026 году впадут в спячку позже обычного — лишь в ноябре или даже декабре. По словам ученого, животные будут ждать установления температуры ниже нуля и устойчивого снежного покрова, которые на этих обширных территориях могут сложиться только к концу осени.

Специалист отметил, что не все медведи залягут в спячку. Часть останется шатунами по двум основным причинам: если их потревожат в момент залегания или если они не набрали необходимых жировых запасов для перенесения спячки.

Чаус уточнил сроки для разных регионов. Первыми в спячку уйдут медведи в Якутии — это произойдет в конце сентября или начале октября. В средней полосе России животные залягут в октябре — начале ноября. Позже всех в спячку впадут медведи в южных регионах, в частности в Сочи, — предположительно в декабре, если не вмешаются климатические изменения.

В профильных ведомствах ряда регионов Сибири и Дальнего Востока недавно сообщили, что медведи стали чаще выходить в населенные пункты из-за нехватки пропитания в тайге и лесных пожаров, а также из-за привлекающих их несанкционированных свалок. Согласно официальной информации местных властей, проанализированной РИА Новости, за истекший период 2026 года жертвами нападений бурых медведей стали 17 жителей Сибири и Дальнего Востока.

Ранее сообщалось, что 17% школьников делятся переживаниями с ИИ.

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