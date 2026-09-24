Сомнолог назвала причины ранних пробуждений глубокой ночью

Врач Магомедова: ночные пробуждения могут сигнализировать о депрессии

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии Дагестанского государственного медуниверситета Карема Магомедова в интервью РИА Новости объяснила, что регулярные пробуждения глубокой ночью или в ранние утренние часы могут иметь несколько причин. По ее словам, одной из них является сформированная условно-рефлекторная реакция: если ранние пробуждения когда-то были связаны с неблагоприятными или, наоборот, благоприятными событиями, они могут зафиксироваться и превратиться в патологичные.

Кроме того, специалист предупредила, что ночные пробуждения способны выступать ранним признаком депрессивного расстройства. В таких случаях нарушение сна требует внимательного отношения и профессиональной диагностики.

Вместе с тем Магомедова отметила, что ранний подъем может быть обусловлен особенностями хронотипа — например, если человек привык ложиться спать рано вечером. В этой ситуации поводов для беспокойства нет, поскольку такой режим является физиологичным для конкретного человека.

Сомнолог подчеркнула, что в любом случае для точного выявления причины и постановки диагноза необходима консультация специалиста. Самостоятельно отличить безобидную особенность сна от симптома серьезного расстройства невозможно, поэтому при регулярных ночных пробуждениях, которые нарушают качество жизни, следует обратиться к врачу.

Ранее стало известно, что будет, если спать меньше 8 часов?

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