Врач футбольного клуба пришел на помощь пассажиру авиарейса Махачкала — Санкт-Петербург

Врач махачкалинского «Динамо» Гиреев спас пассажира авиарейса в Санкт-Петербург

Культура и спорт

Фото: [ФК «Динамо» (Махачкала)]

Пресс-служба махачкалинского «Динамо» рассказала, как врач команды Мурад Гиреев пришел на помощь пассажиру авиарейса Махачкала — Санкт-Петербург.

Во время полета стало плохо одному из пассажиров. Как выяснилось, у парня была сердечная недостаточность, и он летел в Санкт-Петербург на обследование. Бортпроводницы по громкой связи сообщили о необходимости срочной медицинской помощи, и Гиреев поспешил к больному.

«Он определил у пациента приступ стенокардии и оказал необходимую помощь, в том числе медикаментозную. Действия Мурада Гиреевича позволили нормализовать самочувствие пассажира и по приземлении передать его врачам скорой в состоянии, не угрожающем жизни. Мурад Гиреевич, браво!» — говорится в сообщении клуба.

Мурад Гиреев работает в махачкалинском «Динамо» с 2021 года, с момента возрождения клуба. Главному врачу дагестанской команды 57 лет.

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