Синоптики спрогнозировали дождь и до +21 градуса в Подмосковье 24 сентября

Гидрометцентр: в Подмосковье 24 сентября ожидается дождь и до +21 градуса

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на четверг, 24 сентября, для Москвы и Московской области. По данным синоптиков, в столичном регионе ожидается облачная погода с небольшим дождем, местами осадки могут быть умеренными.

В ведомстве уточнили температурные показатели. В Москве дневные температуры составят от +17 до +19 градусов. С наступлением ночи столбики термометров опустятся до +13 градусов. В Подмосковье температурный диапазон окажется шире: днем воздух прогреется от +16 до +21 градуса, а ночью может похолодать до +12 градусов.

Синоптики также сообщили о ветровом режиме. Ожидается южный, восточный и юго-восточный ветер, скорость которого будет колебаться в пределах 6–12 метров в секунду. Местами возможны порывы до 17 метров в секунду, что может создавать дискомфорт при нахождении на улице и требует осторожности от автомобилистов.

Что касается атмосферного давления, то, по прогнозам метеорологов, оно установится на отметке 747 миллиметров ртутного столба, что соответствует климатической норме для конца сентября.

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