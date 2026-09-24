Новый ГОСТ на детские сухие смеси вступит в силу с 2027 года

Росстандарт: состав белков смеси приблизят к женскому молоку

Общество

В России разработан новый государственный стандарт на сухие молочные смеси для детского питания с первого года жизни. Согласно документам Росстандарта, с которыми ознакомилось РИА Новости, ГОСТ начнет действовать с 1 января 2027 года и заменит стандарт, принятый еще в 1998 году.

Новый документ устанавливает более строгие требования к качеству и составу продукции. Сухие смеси должны представлять собой мелкодисперсный порошок. Допускается незначительное количество комочков, которые рассыпаются при легком механическом воздействии. Цвет продукции должен быть равномерным по всей массе — от белого до светло-кремового.

Особое внимание в ГОСТе уделено белковому составу: он должен быть максимально приближен к составу белков женского молока. Кроме того, суммарное содержание миристиновой и лауриновой жирных кислот не должно превышать 20% от общего количества жирных кислот.

Документ также регламентирует маркировку. На упаковку смесей обязательно должна наноситься предупреждающая надпись о том, что для питания детей раннего возраста предпочтительнее грудное вскармливание. При этом на потребительской упаковке не допускается изображение детей. Новые требования призваны повысить безопасность и качество детского питания, а также защитить родителей от необоснованных маркетинговых обещаний производителей.

Ранее сообщалось, что пассажиров могут обязать платить сбор на поддержку российских самолетов.

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