Просрочка доставки: что делать, если еду привезли с опозданием

Юрист Гаспарян: за опоздание доставки еды можно требовать 3% за каждый час

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Ассистент кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Эдгар Гаспарян в беседе с ТАСС разъяснил права потребителей при просрочке доставки еды. По словам юриста, клиент вправе требовать неустойку в размере 3% от стоимости заказа за каждый час опоздания, однако итоговая сумма не может превышать цену самого заказа.

Специалист уточнил, что при наличии предоплаты потребитель может отказаться от услуги и вернуть уплаченные средства. Для этого необходимо направить письменную претензию в адрес сервиса через службу поддержки или по электронной почте. К обращению следует приложить доказательства: скриншот с номером и временем заказа, а также чек об оплате.

Гаспарян подчеркнул, что если компания отказывается возвращать деньги, по истечении десяти дней потребитель вправе обратиться в суд. Таким образом, закон защищает клиентов служб доставки и позволяет компенсировать неудобства, связанные с нарушением сроков оказания услуги.

Юрист также напомнил, что для успешного взыскания неустойки важно своевременно фиксировать факт просрочки и сохранять все подтверждающие документы. В случае возникновения спорной ситуации рекомендуется сначала урегулировать вопрос в досудебном порядке, а при отсутствии реакции со стороны сервиса — использовать судебный механизм защиты своих прав.

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