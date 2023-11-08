«Жизнь его приперла»: эзотерик рассказала, выступит ли Валерий Леонтьев в России

Валерий Леонтьев покинул страну после начала СВО. По сообщениям некоторых СМИ, певец перенес две операции и сейчас превратился в затворника. Он предпочитает не покидать без лишней надобности свою виллу в Майами.

Друг народного артиста РФ, заслуженный деятель искусств Михаил Герцман рассказал изданию «Абзац», что Леонтьев вряд ли когда-нибудь приедет в Россию на гастроли, так как он устал от концертной деятельности.

Чтобы узнать, смогут ли поклонники в ближайшем будущем сходить на концерт 74-летнего артиста, мы спросили известного эзотерика и таролога Марианну Абравитову.

По ее словам, сейчас Валерий Леонтьев переживает непростой период в своей жизни.

«Леонтьев сейчас в такой фазе своей жизни, когда ему тяжело уже выступать, навалились болезни, с которыми давно нужно было разобраться. Сейчас жизнь его приперла, и пришлось делать несколько операций сразу», — рассказала Абравитова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Конечно, ему не хочется покидать вершину звездного Олимпа, продолжила эзотерик.

«Надо понимать, что он звезда только в нашей стране. Там, где он живет сейчас, ни о какой звездности речи не идет — это просто зона комфорта для него. Пока не улягутся страсти вокруг России, он сюда не вернется, но стоит ситуации измениться — когда все станет хорошо, великолепно и замечательно, он сюда подтянется», — добавила Абравитова.

Однако поклонникам не стоит ждать каких-то грандиозных выступлений певца, уверена эзотерик.

«Он уже не в том состоянии, в каком был раньше, но это и естественно — все люди стареют, болеют, и надо понимать, что возраст у него уже преклонный. Несмотря на молодость души все равно надо считаться с физическими реалиями. Но шанс, что мы увидим его в России, есть», — заключила собеседница издания.

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