Жизнь после спорта: экс-звезда из ХК «Амурские тигры» трагически погиб в 24 года

Трагическое известие пришло из Хабаровска: в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 24-летний Даниил Шматков, бывший защитник молодежной команды «Амурские тигры». Об этом сообщила пресс-служба хабаровского клуба.

Инцидент произошел, когда молодой человек управлял своим грузовиком. В клубе не привели подробностей аварии, однако уточнили, что после ДТП сам бывший спортсмен выжить не смог. Ему было 24 года.

Карьера хоккеиста в Молодежной хоккейной лиге продолжалась с 2019 по 2021 год, за это время он провел на льду 107 матчей, в которых продемонстрировал свою надежность не только в защите, но и в атаке, отметившись тремя заброшенными шайбами и шестью голевыми передачами. Его спортивный путь, начавшийся в профессиональном хоккее, впоследствии сменился работой в сфере грузоперевозок.

Обстоятельства аварии, унесшей жизнь молодого человека, в настоящее время выясняются компетентными органами.

Ранее сообщалось, что фанат «Спартака», по данным Mash, нанес удар болельщику ЦСКА, после провокации толпы.