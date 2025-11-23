Болельщик ЦСКА спровоцировал фанатов «Спартака» на своем секторе после матча

В сети появились шокирующие кадры избиения поклонника ЦСКА, произошедшего после матча 16-го тура РПЛ между командами. Полное видео инцидента, снятое камерой наблюдения, которое проливает свет на детали конфликта. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Запись показывает, как болельщик армейцев, находившийся на секторе фанатов «Спартака», вступает в словесную перепалку с группой поклонников красно-белых. Вскоре вокруг него собирается многочисленная толпа. Видно, что фанат ЦСКА начинает активно провоцировать окружающих, демонстративно показывая им средние пальцы и скандируя кричалки в адрес соперников.

В ответ на эти действия один из болельщиков «Спартака» наносит первый удар, который становится сигналом для массовой драки. После этого поклонника ЦСКА начинают избивать толпой.

Согласно имеющейся информации, инцидент стал следствием преднамеренной провокации. Болельщик армейцев изначально скрывал свою принадлежность, сидя на враждебном секторе со спрятанным под курткой шарфом ЦСКА, который он надел сразу после финального свистка, что и привело к эскалации конфликта.

