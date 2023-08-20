Журналиада состоялась в деревне Вялки Раменского городского округа
Фото: [Валерий Гореловский]
Тринадцать команд журналистов из двенадцати муниципалитетов Подмосковья приняли участие в 11-й Журналиаде. Отмечается, что журналисты состязались в шести видах упражнений: перетягивание каната, стрельба в тире, эстафета, разборка и сборка автомата, дартс и скалодром.
«Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на традиционном, любимом всеми журналистами празднике — Журналиада! Каждый из вас хорошо знает, как сложно, как напряженно работать сегодня в медиасфере, и поэтому нам хотелось бы, чтобы вы не забывали и о себе, и о своей физической форме, и конечно же, тему развития физической культуры поддерживали в повестке своих медиа», — отметила председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышева.
Кроме призов за победу в состязаниях, организаторы учредили дополнительные награды. Поощрительные призы достались командам: за лучшую поддержку, экипировку, волю к победе, преданности игр.
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