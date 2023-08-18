Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по развитию Электростали. Глава региона провел встречу с общественниками муниципалитета и поблагодарил их за активную позицию и неравнодушие.

«Спасибо, что даете обратную связь, это помогает нам видеть ориентиры, куда двигаться дальше», - сказал губернатор.

Он сообщил, что в Электростали в 2020 году благоустроили Вознесенскую аллею, в 2021-м – парк «Восточный», в 2022-м – привокзальную площадь Металлургов. В текущем году открылся парк «Авангард».

Также в муниципалитете построили корпус гимназии №9 на 825 мест, отремонтировали в ЦГБ кабинет маммографии и КТ, два рентген-кабинета и терапевтический корпус. Кроме того, стартовал капремонт бывшего детского соматического отделения.

«Какие планы на 2024 год? Разработаем проект путепровода через ж/д пути, о котором просят жители; приступим к реконструкции межмуниципальных очистных сооружений, которые принимают стоки с Павловского Посада, Электрогорска и половины Электростали. Изменения коснутся 135 тысяч жителей; начнем ремонтировать детскую поликлинику №1 на ул. Журавлева», - рассказал Воробьев.

Ранее глава региона обсудил с общественниками Электростали поддержку предпринимателей.