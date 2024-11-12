Журналист Мюллер: теннисист Медведев вел себя как избалованный ребенок на Итоговом турнире ATP

Российский теннисист Даниил Медведев вел себя как избалованный ребенок во время матча против Тейлора Фрица в рамках Итогового турнира АТР. Об этом написал французский журналист издания We love tennis Жан Мюллер.

Мюллер заявил, что Медведев, уставший от долгого теннисного сезона, продемонстрировал эмоциональную нестабильность. Журналист назвал российского теннисиста «избалованным ребенком».

Мюллер отметил, что, хотя Медведев и испытывает разочарование из-за ошибок, подобное поведение не может быть оправдано.

В ходе поединка Медведев разбил свою ракетку и ударил ею по микрофону, а также держал ее рукояткой вперед в момент приема. Россиянин потерпел поражение в двух сетах со счетом 4:6, 3:6.

Фриц отреагировал на поведение соперника с юмором, назвав его «смешным». Американец подчеркнул, что Медведев всегда вызывает у него улыбку, даже когда они не играют друг против друга. Он добавил, что больше смеялся в перерывах, наблюдая за тем, как Медведев подбрасывает ракетку.

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