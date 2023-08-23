Журналисты назвали Никиту Кучерова лучшим хоккеистом России

С большим отрывом первое место в голосовании занял нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Он набрал 321 балл, а на первую строчку его поставили 22 специалиста.

Второе место у голкипера «Флориды» Сергея Бобровского (180 баллов, 7 первых мест), третье – у вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина (171,7).

Совсем немного не хватило для попадания в тройку форварду Ивану Барбашеву из «Вегаса», который в минувшем сезоне стал обладателем Кубка Стэнли. У него 165 баллов и 8 первых мест.

Журналистам предлагалось назвать пятерку лучших. Всего они отметили 34 игрока из НХЛ и КХЛ.