Журова допустила, что в секс-скандалах в фигурном катании много надуманного

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова в разговоре с изданием «ВсеПроСпорт» поделилась своим мнением о скандалах, связанных с домогательством тренеров к юным спортсменкам.

Она отметила, что в этих случаях тонкая грань между надуманностью и действительностью.

Журова вспомнила, что в детстве, в советское время, тренер растирал ей ноги перед стартом. Это был «ядреный» крем, и тренер сам растирал им и девочек, и мальчиков, чтобы они не занесли случайно себе крем в глаза.

«Мы воспринимали это совершенно адекватно. Тренер растирал мне ноги, чтобы мне было тепло перед стартом, чтобы я была разогретая. А если сейчас рассказать о таком случае, что будет за это тренеру? Уголовное дело сразу?» — рассказала олимпийская чемпионка.

В Новосибирске мама 12-летней фигуристки обвинила тренера в сексуальных домогательствах. За специалиста вступились родители других детей. Они предполагают, что женщина оклеветала тренера из-за плохих результатов дочери.