Журова выявила главных врагов российского спорта

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка Светлана Журова в беседе с «ВсеПроСпорт» назвала тех, кто, по ее мнению, больше всех вредит российскому спорту.

«Как бы это ни звучало, но главный враг российского спорта — это Украина. Других вариантов нет. Они всем пишут жалобы, пытаются настроить всех против наших спортсменов, постоянные протесты устраивают. Группа чиновников руководит и направляет украинский спорт в этом плане», — сказала Журова.

Она предположила, что эта работа оплачивается Западом, а украинских спортсменов используют как инструмент в гибридной войне.

Еще одним врагом Журова назвала бывшего чешского голкипера Доминика Гашека, известного своими русофобскими высказываниями. Она считает, что экс-хоккеист действует в рамках существующей политической конъюнктуры. По мнению Журовой, Гашек может «перестать поливать Россию», когда закончится СВО и изменится ситуация в мире.

Ранее Светлана Журова отреагировала на слова шведского биатлониста Себастиана Самуэльссона о российских спортсменах, который заявил, что будет готов соревноваться с россиянами, «когда придет время».